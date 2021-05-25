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الثلاثاء، 25-05-2021 10:14 ص

تونس ترسل طائرة مساعدات إلى قطاع غزة

تونس
من المصدر


الوكيل الإخباري - أرسلت السلطات التونسية، طائرة عسكرية محملة بمساعدات طبية وغذائية إلى قطاع غزة، وفق ما أفاد موقع "موزاييك أف أم" التونسي.

وأكد وزير الدفاع الوطني التونسي إبراهيم البرتاجي، لدى إشرافه على انطلاق الطائرة العسكرية إلى قطاع غزة بقيمة مليون دينار ونصف، أن طائرة أخرى ستتوجه قريبا إلى غزة.

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وذكر بيان صدر عن وزارة الدفاع التونسية أن الوزير أعرب عن أمله في إرسال مساعدات أخرى تتمثل في مساعدات طبية وشبه طبية إلى قطاع غزة لتقديم الدعم الطبي وذلك لمزيد من تحسن الظروف هناك.

 

المصدر : روسيا اليوم

 

 




 

 


 

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