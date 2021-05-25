تونس ترسل طائرة مساعدات إلى قطاع غزة

الوكيل الإخباري - أرسلت السلطات التونسية، طائرة عسكرية محملة بمساعدات طبية وغذائية إلى قطاع غزة، وفق ما أفاد موقع "موزاييك أف أم" التونسي.



وأكد وزير الدفاع الوطني التونسي إبراهيم البرتاجي، لدى إشرافه على انطلاق الطائرة العسكرية إلى قطاع غزة بقيمة مليون دينار ونصف، أن طائرة أخرى ستتوجه قريبا إلى غزة.

اضافة اعلان



وذكر بيان صدر عن وزارة الدفاع التونسية أن الوزير أعرب عن أمله في إرسال مساعدات أخرى تتمثل في مساعدات طبية وشبه طبية إلى قطاع غزة لتقديم الدعم الطبي وذلك لمزيد من تحسن الظروف هناك.

المصدر : روسيا اليوم