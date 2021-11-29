تونس تشدد إجراءات الدخول لأراضيها مطلع العام المقبل

الوكيل الاخباري- أعلنت تونس عن تطبيق إجراءات جديدة مشددة لدخول أراضيها منذ مطلع العام المقبل 2022.

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وقال رئيس لجنة الحجر الصحي محمد الرابحي في تصريح صحفي اليوم الاثنين، إن اللجنة أقرت إجراءات احترازية للوقاية من متحور (أوميكرون)، تتمثل بإجبارية جوازات التلقيح أو شهادة تثبت استيفاء اللقاحات لغير المقيمين من التونسيين والأجانب الذين تبلغ أعمارهم 18 سنة فما فوق، وتحليل (بي سي آر) تكون نتيجته سلبية بما لا يتجاوز 48 ساعة لكل الوافدين من عمر 6 سنوات، وإجبارية الحجر الصحي لـــ 10 أيام للوافدين غير الملقحين أو الذين لم يستكملوا التطعيم من التونسيين والأجانب المقيمين وغير المقيمين في البلاد، وإخضاع الوافدين لاختبار سريع أو تحليل (بي سي آر) في مختلف المعابر الحدودية، بالإضافة إلى ترخيص مسبق من وزارة الصحة للوافدين بقصد العلاج.

المصدر: بترا