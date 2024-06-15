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السبت، 15-06-2024 03:38 م

تونس تُعفي العراقيين والإيرانيين من تأشيرة الدخول

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الوكيل الإخباري- أعلنت تونس إعفاء الإيرانيين والعراقيين من تأشيرة الدخول إلى أراضيها.

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وقالت وزارة الشؤون الخارجية التونسية، السبت، إنه تم تقرير "إعفاء حاملي جوازات السفر الإيرانية العادية من تأشيرة الدخول إلى تونس بدايةً من 15 يونيو 2024."


وأضافت أنه تم أيضاً "إلغاء تأشيرة الدخول إلى تونس لحاملي جوازات السفر العراقية العادية في إطار السياحة التي لا تتجاوز 15 يوماً، بدايةً من 15 يونيو 2024."
واشترط القرار التونسي إظهار حجز فندقي مسبق ومؤكد مع تذكرة عودة.


تأتي هذه الخطوة الاستثنائية في إطار مزيد من الانفتاح الدولي لتونس، وتعزز العلاقات الثنائية مع إيران والعراق، في أعقاب زيارة الرئيس التونسي قيس سعيد إلى طهران لتقديم العزاء بوفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ومرافقيه.


تأتي هذه الخطوة أيضاً في إطار تعزيز الروابط الاقتصادية والسياحية بين تونس والعراق، حيث تمت الموافقة على فتح خط جوي مباشر بين البلدين لتعزيز التبادل التجاري والسياحي، مما يعكس التطلعات القائمة على تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، بما في ذلك النقل والسياحة والتنقل البشري والبضائع.


الشرق الأوسط

 




 

 


 

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