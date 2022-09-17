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السبت، 17-09-2022 08:29 ص

تونس تقلص عدد نواب برلمانها

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الوكيل الاخباري - تستعد تونس لتنظيم أول انتخابات برلمانية وفق القانون الانتخابي الجديد، وقال رئيس الهيئة العليا للانتخابات فاروق بوعسكر إن الإطار القانوني والبشري والجهاز الإداري للهيئة جاهزان لإنجاز انتخابات 17 ديسمبر المقبل، وإن الروزنامة الانتخابية لم تتغير في القانون الانتخابي الجديد رغم تغير عدد الدوائر الانتخابية بالداخل والخارج، مردفاً أن 17 ديسمبر سيكون يوم الاقتراع بالنسبة للتونسيين بالداخل وأيام 15 و16 و17 ديسمبر أيام التصويت للتونسيين بالخارج.

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وحدد القانون الجديد عدد مقاعد البرلمان المقبل بـ161 مقعداً، مع تمثيل متفاوت للولايات (المحافظات) تبعاً لاعتبارات ديمغرافية بالأساس، بعد أن كان عدد أعضاء مجلس النواب المنحل 217 نائباً، وأصبح عدد الدوائر الانتخابية، 161 دائرة انتخابية موزعة بين 151 دائرة انتخابية داخل البلاد و10 دوائر خارجها.

 

البيان

 

 


 




 

 


 

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