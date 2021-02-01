تونس.. تهديدات بانتحار جماعي من عاطلين عن العمل

الوكيل الاخباري - هددت مجموعة من العاطلين عن العمل في تونس بتنفيذ عملية انتحار جماعي.

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وأفادت قناة "نسمة" التونسية بأن من يهددون بالانتحار من أصحاب الشهادات العليا وقد تجاوزت أعمارهم الـ45 سنة.

وأضافت القناة إنه إذا ما صحت تسريبات بخصوص إقصائهم من الانتداب وفق القانون عدد 38 لسنة 2020 المتعلق بأحكام استثنائية للانتداب في القطاع العمومي للعاطلين عن العمل من أصحاب الشهادات العليا الذين قضوا فترة بطالة لمدة عشر سنوات أو أكثر.



وطالب المحتجون خلال وقفة احتجاجية صباح اليوم الاثنين، بساحة القصبة، بالتعجيل في إصدار الأوامر الترتيبية المرتبطة بالقانون المذكور دون إقصاء فئتهم.



سبوتنيك

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