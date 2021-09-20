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الإثنين، 20-09-2021 06:38 م

تونس.. توجيه تهمة الإتجار بالبشر لسيدة باعت أطفالها

تونسي


الوكيل الإخباري - وجهت تهمة شبهة الإتجار بالبشر إلى سيدة بولاية المنستير التونسية، عمدت التفريط في أبنائها بالبيع، بالاتفاق مع أزواج يرغبون في التبني، دون المرور بالإجراءات القانونية الواجب اتخاذها.

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وقال فريد بن جحا، الناطق بإسم محاكم المنستير والمهدية، إن السيدة كانت تدخل المصحة للولادة بهوية السيدة التي ترغب في التبني لتسهيل عملية ترسيم الطفل في سجلات الحالة المدنية مباشرة باسم عائلة التبني، دون المرور بمؤسسة التبني.


وتواجه السيدة أحكاما بالسجن تصل إلى 15 سنة عن هذه الجرائم.

 

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