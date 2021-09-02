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الخميس، 02-09-2021 08:14 ص

تونس.. حركة النهضة تعترف بمسؤوليتها عن تدهور الأوضاع في البلاد

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الوكيل الإخباري - اعترفت حركة النهضة التونسية بتحملها مسؤولية ما آلت إليه ظروف البلاد بجانب ما أسمتهم بالأطراف الذين حكموا معها حسب حجمها في المشاركة في الحكم وإدارة البلاد.

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وأضافت الحركة أنها تتفهم غضب الشارع التونسي ومستعدة للتقييم الجدي والموضوعي وإجراء مراجعات عميقة خلال مؤتمرها القادم بما يحقق التجديد في الرؤية والبرامج وفتح الآفاق أمام الشباب لتطوير الحركة.


ولفتت إلى أن راشد الغنوشي رئيس الحركة أشرف على الاجتماع الأخير للمكتب التنفيذي المسير للأعمال قبل الإعلان عن تشكيلة المكتب الجديد قريبا، مضيفة أن الاجتماع شهد التداول في الشأن الوطني ومتابعة آخر مستجدات الوضع بالبلاد.


وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد جمد في 25 يوليو الماضي مجلس النواب في البلاد  الذي كانت تسيطر عليه حركة النهضة بالإضافة إلى إعفاء رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، في ظل أزمة سياسية وصلت إلى طريق مسدود.


وأكد سعيد أن قراراته جاءت موافية لدستور البلاد في ظل ما تتعرض له الدولة من مخاطر وبعد تدهور الأوضاع السياسية والاقتصادية والصحية.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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