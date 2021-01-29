الجمعة 29-01-2021
الوكيل الاخباري

الامن يكشف تفاصيل المشاجرة في اربد اليوم

الحكومة تنشر احدث بيانات فيروس كورونا بالاردن

دولة تتعهد بثروة هائلة لمن يعانون من آثار لقاح كورونا

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى عشيرة أبو الغنم

توجيهات عاجلة من وزير العمل معن القطامين

حريق شقة في عمارة بعمان

الهواري: خوف الأردنيين لم يعد مبرراً

الصحة : الأردن يتجه نحو نهاية موجة انتشار كورونا

حادثة سرقة صراف آلي بجرافة تثير سخرية الأردنيين - صور

تخصيص 100 قاعة لاستقبال المتضررين من السيول

الجمعة، 29-01-2021 07:38 م

بعد ما تم تداوله من معلومات

تونس.. خلو الظرف المشبوه المرسل لرئاسة الجمهورية من مواد خطرة

تو
العلم التونسي


الوكيل الإخباري - أكدت النيابة العمومية في تونس مساء يوم الجمعة أن الاختبارات الفنية بينت عدم احتواء الظرف المشبوه الذي أرسل إلى رئاسة الجمهورية على أي مواد سامة أو مخدرة أو خطرة أو متفجرة.

وأفادت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس بأنه بناء على ما تم تداوله من معلومات حول وجود تقرير اختبار فني على الظرف المشبوه، وجه بتاريخ يوم الجمعة مكتوب للإدارة الفرعية للمخابر الجنائية والعلمية بوزارة الداخلية، عن طريق الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بتونس، للاستفسار عن وجود ذلك التقرير من عدمه وموافاتنا به إن وجد، وقد تلقت في اليوم ذاته إجابة مرفقة بتقرير.

اضافة اعلان

وأوردت النيابة العمومية في بيانها أنه وبعد الاطلاع على محتوى التقرير الفني تبين عدم احتواء الظرف المشبوه على أي مواد مشبوهة سامة أو مخدرة أو خطرة أو متفجرة.


وذكرت أن مصالح رئاسة الجمهورية أحالت بتاريخ 26 يناير ظرفا ممزقا للإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بتونس، وطلبت إجراء الاختبارات الفنية اللازمة، مضيفة أن الإدارة المذكورة أرجعت الظرف المذكور للرئاسة في اليوم نفسه بعد إجراء الاختبارات الفنية المطلوبة.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
122020491454939687657

بريطانيا تضيف الإمارات إلى قائمة حظر السفر

إلقاء-القبض-على-وزير-بالهند-1

مصر.. القبض على مفتعل حريق القاهرة

ن

السعودية ترجئ رفع قيود السفر

601404eb4236040574586687

قناة هندية : انفجار قرب سفارة الاحتلال في نيودلهي

صين

الصين: لن نعترف بجواز السفر البريطاني لسكان هونغ كونغ

1044590710_0_304_3222_2048_1000x541_80_0_0_d6ed20235d09761935ad2f1811c3627b

حريق كبير بأحد أسواق القاهرة

أخبار متعلقة
تونس

مطالبات بضبط النفس في تونس

5ea03d866d77b8.94809811_pofjikmghnqel

إقالة وزير الداخلية التونسي

143-171839-ways-make-your-phone-last-longer-buying-a-new-one-5

اعتبارا من اليوم.. 4 ملايين هاتف محمول في تونس خارج الخدمة