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السبت، 16-04-2022 11:09 ص

تونس .. رئيس البلاد يدعو النيابة للتحرك ضد تأسيس "برلمان الخارج"

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الوكيل الإخباري-أعرب الرئيس التونسي قيس سعيد، الجمعة، عن إدانته واستنكاره لاعتزام عدد من نواب البرلمان المنحل تأسيس "برلمان المهجر" في فرنسا، وطالب النيابة العامة بالتحرك ضدهم.

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وشدّد، خلال لقائه بوزيرة العدل ليلى جفال بقصر قرطاج، على ضرورة وضع حد لما وصفه بالتلاعب بالحقوق، قائلًا إن "الدولة ليست لعبة".

 

كما انتقد القضاء التونسي، قائلًا: "للأسف ما نلاحظه اليوم من ممارسات من قبل بعض القضاة، تعتبر اغتيالا للعدالة".

وشدد على ضرورة أن يكون القضاء مستقلًا وفعّالًا وتطبيق القانون على الجميع وتحقيق المساواة.

 

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