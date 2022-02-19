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السبت، 19-02-2022 12:07 م

تونس: فوز قائمة نور الدين الطبوبي بانتخابات اتحاد الشغل

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الوكيل الإخباري-فازت القائمة التي يترأسها نور الدين الطبوبي، في انتخابات المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل( اتحاد نقابة العمال)، حسب ما تم اعلانه فجر اليوم السبت.

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وحصلت قائمة الطبوبي التي ترشحت تحت اسم "قائمة الوحدة والاستقلالية والنضال" بجل المقاعد الـ 25 للمكتب التنفيذي للاتحاد.


وكانت اعمال المؤتمر 25 للاتحاد العام التونسي للشغل، انطلقت يوم 17 شباط الحالي في مدينة صفاقس جنوب شرق تونس.


ويتكون المكتب التنفيذي الجديد للاتحاد من نور الدين الطبوبي ( أمينا عاما) وعضوية كل من عبد الله العشي وعثمان الجلولي وانور بن قدور وسهام بوستة وصلاح الدين السالمي ومنعم عميرة وسمير الشفي وفاروق العياري ومحسن اليوسفي وسامي الطاهري وهادية العرفاوي وحفيظ حفيظ وطاهر البرباري ومحمد الشابي.

 

بترا

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