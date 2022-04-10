تونس.. مصرع 13 شخصا إثر غرق مركبي هجرة لأفارقة

الوكيل الإخباري-أفاد إعلام تونسي، السبت، بأن 13 إفريقيا لقوا مصرعهم، إثر غرق مركبي هجرة غير نظامية، قبالة سواحل جنوبي البلاد، فيما لا يزال 12 شخصا في عداد المفقودين.



وأوضحت إذاعة "موزاييك إف إم" التونسية (خاصة)، أن "سواحل العامرة من ولاية صفاقس شهدت غرق مركبي هجرة غير نظامية لمهاجرين من دول جنوب الصحراء (23 دولة إفريقية) ووقعت وفيات"، دون تفاصيل عن جنسياتهم وأعمارهم.



وفي هذا الصدد، قال الناطق باسم محاكم صفاقس مراد التركي، إنه "تم انتشال 13 جثة وإنقاذ 37، فيما لا يزال ما لا يقل عن 12 شخصا في عداد المفقودين"، وفق المصدر ذاته.



وأضاف التركي أن "المركب الأول غرق في الليلة الفاصلة بين 7 و8 أبريل/ نيسان الجاري بعد حوالي ساعة ونصف من إبحاره من سواحل العامرة حيث تم انتشال 9 جثث وإنقاذ 18 شخصا، ولا يزال ما بين 2 و3 أشخاص في عداد المفقودين".



وتابع بأن "المركب الثاني غرق البارحة (الجمعة) وتم انتشال 4 جثث وإنقاذ 19 شخصا ولا يزال 10 أشخاص في عداد المفقودين وتنشط الوحدات البحرية في البحث عنهم".



ولم يصدر بيان عن السلطات التونسية بشأن واقعتي الغرق حتى الساعة 19:20 ت.غ

اضافة اعلان

الاناضول