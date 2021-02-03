تونس.. مصرع 4 جنود جراء انفجار لغم قرب الحدود مع الجزائر

الوكيل الإخباري - قال المتحدث باسم وزارة الدفاع التونسية، محمد زكري، اليوم الأربعاء إن أربعة جنود تونسيين لقوا مصرعهم في انفجار "لغم تقليدي الصنع في جبل المغيلة بالقصرين" قرب الحدود مع الجزائر.

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وأضاف زكري في تصريح لموقع "نسمة" التونسي، أن "أربعة عسكريين لقوا مصرعهم إثر انفجار لغم خلال مرور عربة عسكرية بمرتفعات جبل مغيلة، وكانت الدورية بصدد القيام بعمليات تمشيط في مرتفعات جبل المغيلة الواقع بين سيدي بوزيد والقصرين لملاحقة العناصر الإرهابية المتمركزة هناك".

المصدر : روسيا اليوم

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