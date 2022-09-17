تونس.. هيئة الانتخابات تعترض على تعديل القانون الانتخابي

الوكيل الإخباري-

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سجلت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، اليوم السبت، اعتراضها على تعديل القانون الانتخابي، وذلك في نقاط معينة شملت عدد تزكيات المرشحين إلى الانتخابات التشريعية وغيرها.وقال نائب رئيس الهيئة ماهر الجديدي، إن ”ما يعنينا كهيئة أن تفاعلنا كان إيجابيا للغاية، ومؤسسة رئاسة الجمهورية تفضلت بإرسال مشروع المرسوم لإبداء الرأي فيه مثلما نص على ذلك الفصل 3 من قانون الهيئة“.وأضاف الجديدي في مداخلة له في لقاء نظمته جمعية مهتمة بالقانون الدستوري، أن ”الهيئة قدمت ملاحظاتها والانطباع كان إيجابيا، باعتبار أن الهيئة لا تنظر في الخيارات السياسية التي لا تعنيها، وإنما في المسائل التقنية“.