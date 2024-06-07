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الجمعة، 07-06-2024 04:46 م

تونس والجزائر تعيدان العمل بقطار المسافرين بينهما

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الوكيل الإخباري- قررت الحكومتان التونسية والجزائرية، إعادة تشغيل قطار المسافرين بينهما بعد توقف استمر 28 عاماً.

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وأوضح الناطق الرسمي باسم الشركة التونسية للسكك الحديدية حسان ميعادي، اليوم الجمعة، في تصريح صحفي، أنه سيتم برمجة سفرتي ذهاب وإياب يومياً لقطار المسافرين بين تونس والجزائر.

 

وبين أن مسافة الرحلة في حدود 360 كيلومتراً، مشيراً إلى أن القطار سيمر بست محطات هي تونس العاصمة - باجة - جندوبة - غار الدماء (تونس) وسوق أهراس - عنابة (الجزائر)، مضيفاً أن المدة التي تستغرقها الرحلة مرتبطة بالإجراءات الجمركية والديوانية ولا يمكن تحديدها في السفرة التجريبية.

 

وأكد ميعادي أن هذا المشروع يحمل أبعاداً تجارية وحضارية وثقافية. وكانت سفرة تجريبية انطلقت الخميس من العاصمة تونس باتجاه مدينة عنابة الجزائرية. وتوقف تشغيل القطار الرابط بين العاصمة تونس ومدينة عنابة الجزائرية منذ عام 1996 بسبب الأحداث والأوضاع الأمنية التي شهدتها الجزائر خلال العشرية السوداء.



بترا


 




 

 


 

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