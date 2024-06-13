تونس: وفاة عنصر أمني خلال مداهمة مأوى للمهاجرين الأفارقة

الوكيل الإخباري-

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توفي مساء الأربعاء رجل أمن في مدينة صفاقس التونسية إثر وصوله إلى المستشفى متأثرًا بإصابة خطيرة، رغم تقديم الإسعافات الأولية له، حسبما أفاد مدير صحة صفاقس حاتم الشريف.وأكد الشريف في تصريح للإذاعة الوطنية التونسية استقبال جثة شخص آخر، وهو إفريقي من جنوب الصحراء، مضيفًا أنه تم نقل الجثتين إلى قسم الطب الشرعي بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة لتحديد أسباب الوفاة.من جهته، كشف الناطق باسم المحكمة الابتدائية بصفاقس هشام بن عياد أنه تم تنفيذ عملية مداهمة أمنية في إحدى العمارات بالمدينة، وهي عمارة تأوي مجموعة من الأفارقة من دول جنوب الصحراء، وأن عنصر الأمن سقط من أعلى العمارة أثناء ملاحقة بعض الأنفار من الأفارقة، كما توفي شخص إفريقي من جنوب الصحراء إثر سقوطه من سطح العمارة أيضًا.وأشار المسؤول القضائي إلى أنه تم فتح بحث تحقيقي للتعرف على أسباب وملابسات الحوادث المذكورة.