تونس.. 65 حريقا في يوم واحد

الوكيل الإخباري - شهدت أنحاء عديدة من تونس 65 حريقا أمس الخميس.

وحسب بيان نشره موقع قناة نسمة التونسية، أكدت وزارة الداخلية أن وحدات الحماية المدنية، أطفأت خلال الـ24 ساعة الماضية، 65 حريقا بمناطق مختلفة من البلاد.

اضافة اعلان



وأورد البيان مجمل ما قامت به أفرع الوحدات التابعة للديوان الوطني للحماية المدنيّة، حيث أجرت الخميس، 309 تدخلا، منها 65 لإطفاء حرائق و76 للنجدة والإسعاف بالطرقات و149 للإسعاف في غير حوادث المرور و5 في حوادث الشواطئ.



وكانت الوزارة قد نشرت على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر مجمل عدد الحرائق التي اندلعت الأربعاء الماضي.



حيث أوضحت أن وحدات الحماية المدنية قامت بإطفاء 58 حريقا، إضافة إلى قيامها بـ 95 عملية نجدة وإسعاف بالطرقات، و198 عملية نقل بالإسعاف في غير حوادث المرور.



وتصاعدت في الآونة الأخيرة موجات الحرائق في تونس بشكل لافت، بعد أن اجتاحت النيران مساحات واسعة من الغابات والحقول خاصة في منطقة الشمال الغربي، لتتسبب في فقدان العشرات من قاطني الجبال لموارد رزقهم وحتى مساكنهم.

سبوتنيك عربي