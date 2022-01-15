السبت 15-01-2022
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السبت، 15-01-2022 03:17 م

تويتر يغلق حساب خامنئي لنشره مقطعا يحاكي اغتيال ترامب

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الوكيل الإخباري-أغلقت منصة تويتر للتواصل الاجتماعي، حساب المرشد الإيراني علي خامنئي، بسبب نشره فيديو لعملية اغتيال افتراضية للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

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وكان حساب خامنئي نشر مقطع فيديو بالرسوم المتحركة يحاكي عملية اغتيال لترامب، على خلفية اتهامه بإصدار أمر اغتيال قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني قبل عامين.


وعقب نشر الفيديو، علقت تويتر حساب خامنئي لـ"انتهاكه قوانين تويتر".
واغتيل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني ونائب قائد هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس مع 10 من مرافقيهم بغارة أمريكية قرب بغداد في 3 يناير/كانون الثاني 2020.


وكانت محكمة تحقيق الرصافة في بغداد قد أصدرت في الـ7 من يناير/كانون الثاني 2021، مذكرة قبض بحق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بتهمة اغتيال قائد الحرس الثوري الإيراني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي والمرافقين لهم.

 

الأناضول

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