تويتر ينقل حسابات ترامب إلى إدارة بايدن

الوكيل الاخباري -

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نقل موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، مساء الأربعاء، حسابات مسؤولي البيت الأبيض على الموقع من الإدارة الأمريكية السابقة إلى الإدارة الجديدة بقيادة جو بايدن.ونقلت شبكة "سي إن إن" عن نيك باسيليو، المتحدث باسم تويتر قوله إن حسابات البيت الأبيض على تويتر تم نقلها من إدارة ترامب إلى إدارة بايدن.وأضاف أن جميع حسابات إدارة ترامب على الموقع تمت أرشفتها، بما فيها الحساب الحكومي لدونالد ترامب @POTUS45 ونائبه مايك بنس @VP45 والبيت الأبيض @WhiteHouse45 والسكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كايلي ماكناني @PressSec45.وأصبحت الحسابات الحكومية للإدارة الجديدة على تويتر، البيت الأبيض @WhiteHouse، وحساب الرئيس جو بايدن @POTUS، وحساب نائبة الرئيس كامالا هاريس @VP.