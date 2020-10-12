الإثنين 12-10-2020
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الإثنين، 12-10-2020 02:53 ص

تويتر يوجه تحذيراً لترامب بعد نشره تغريدة عن فيروس كورونا

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الوكيل الاخباري - وضعت شركة تويتر اليوم الأحد علامة تحذير على تغريدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب زعم فيها أنه بات محصنا ضد فيروس كورونا وذلك لانتهاكها قواعد الشركة الخاصة بنشر معلومات مضللة عن الفيروس.

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وقال ترامب في التغريدة "موافقة تامة وكاملة من أطباء البيت الأبيض أمس. تعني أنه لا يمكن أن التقط العدوى (لدى مناعة)، ولا يمكن أن أنقلها. معرفة ذلك أمر جميل للغاية".


وأرفقت تويتر مع العلامة المميزة للتغريدة ما يفيد بإخلاء مسؤولية الشركة.


وجاء في إخلاء المسؤولية "هذه التغريدة تنتهك قواعد تويتر الخاصة بنشر معلومات مضللة وربما ضارة عن مرض كوفيد-19".

 

المصدر - البيان 


 




 

 


 

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