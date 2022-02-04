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الجمعة، 04-02-2022 03:57 م

ثلاثة أيام تحت الأرض.. كيف يواصل الطفل ريان الصمود؟

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الوكيل الاخباري - صرّح مصدر بلجنة إنقاذ الطفل المغربي ريان الذي سقط في بئر يبلغ عمقه 32 مترا، بأن عمليات الحفر مستمرة على قدم وساق، ومن المتوقع إنتهائها الساعة 8 بتوقيت المغرب.

ونقلت بوابة "العين الإخبارية" عن مصدر بفريق إنقاذ الطفل المغربي ريان، الموعد المتوقع لخروجه من الحفرة المائية الجافة، موضحا أن توقعات المهندسين تقول إن الوصول إليه سيكون الثامنة تقريباً بالتوقيت المحلي للمغرب، والسابعة بتوقيت جرينيتش.

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وتابع ملايين الأشخاص عبر العالم العربي الجهود المتواصلة في المغرب من أجل إنقاذ الطفل ريان، الذي سقط في بئر عميقة وضيقة وفي منطقة تشهد انجرافا للتربة مما يصعب ويبطئ عملية الإنقاذ.


وبينما ينتظر الجميع وأيديهم على قلوبهم الإعلان عن خبر خروج ريان من البئر سالما، يتساءل الكثيرون عن الوضع الصحي للطفل الذي يبلغ من العمر 5 سنوات، وسقط على عمق يتجاوز 30 مترا تحت الأرض، قبل يومين.


 وأكدت السلطات المغربية أن الطفل مازال على قيد الحياة، كما تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي، فيديو للطفل ريان يظهر فيه وهو يحاول التحرك بصعوبة، رغم صعوبة الوضع في البئر الضيقة.


وتتواصل إلى حدود الساعة أشغال الحفر العمودي بالحفرة الموازية للبئر التي يعلق داخلها الطفل ريان، بقرية أغران التابعة لإقليم شفشاون، شمالي المغرب.


وتقوم فرق الإنقاذ بحفر حفرة موازية للبئر عموديا بعمق يبلغ 32 مترا، ليتم بعدها الحفر بشكل أفقي ودقيق بقطر ثلاثة أمتار والاستعانة بأنابيب من أجل الوصول إلى الطفل ريان، مع أخذ الحيطة والحذر من وقوع انهيار ترابي. 


وتؤكد مصادر من عين المكان أن فرق الإنقاذ تسابق الزمن، وبحذر كبير، من أجل إنقاذ ريان، فيما يتابع فريق آخر الوضع الصحي للطفل عن بعد، عبر جهاز كاميرا خاص بعمليات الإغاثة، قصد الاطمئنان على حالته الصحية لحظة بلحظة. 


ويوصي الأطباء بضرورة تزويد الطفل بشكل متواصل بالماء، وتأمين فتحات تهوية تتيح له التزود بالأوكسجين الكافي، للمساعدة على إبقائه على قيد الحياة، في انتظار الوصول إليه بشكل آمن وإنقاذه.


وقد تم تجهيز المروحية بكل وسائل الإنعاش والإسعاف، إلى جانب توفير سيارة إسعاف طبية وفريق صحي يتألف من طبيب مختص في الإنعاش والتخدير، وممرضين في الإنعاش والتخدير.

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