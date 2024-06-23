ثلاثة قتلى أحدهم شرطي بانفجار سيارة مفخخة في كولومبيا

الوكيل الإخباري- قتل ثلاثة أشخاص، أحدهم شرطي، وأصيب ثمانية آخرون، بانفجار سيارة مفخخة في كولومبيا الواقعة في أميركا الجنوبية، في منطقة تنشط فيها مجموعة منشقة من متمردي فارك (القوات المسلحة الثورية الكولومبية)، وفق ما نقلت السلطات الكولومبية، مساء السبت.



وبحسب واشنطن تايمز، أعلنت وزارة الدفاع عبر منصة إكس أنه "تم تفجير عبوة ناسفة وضعت داخل سيارة مما تسبب بمقتل الشرطي سانتياغو مورينو ريوس وصاحب متجر ورجل آخر".



وأعلنت الحكومة الكولومبية إصابة شرطيَّين آخرين وستة مدنيين بجروح في الانفجار الذي وقع الجمعة في منطقة نارينيو جنوب غرب البلاد.



كما شنّ متمردون هجوما في منطقة سيسار، الجمعة، أسفر عن مقتل شرطي وجرح آخر.



وأعرب الرئيس غوستافو بيترو عن تضامنه مع عائلات ضحايا الهجومين محذرا "أولئك الذين يختارون مسار الحرب بدلا من السلام" من أنهم سيواجهون أحكام القانون "بكل ثقلها".

اضافة اعلان

بترا



