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السبت، 13-11-2021 11:05 ص

ثلاثة مهاجرين عرب يتعرضون للضرب على الحدود مع بيلاروسيا

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الوكيل الإخباري-تعرض ثلاثة مهاجرين من العراق وسوريا للضرب والسرقة على أطراف بلدة بولندية بالقرب من الحدود مع بيلاروسيا، بحسب ما قال أحدهم وجمعية خيرية قدمت لهم الشاي الساخن والحساء أمس الجمعة.

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ونقل أحد الرجال الثلاث وهو عراقي، إلى المستشفى بعد أن ضربه على رأسه بعمود حديدي أحد اللصوص قرب بلدة هاينوفكا.

وقال رجل سوري عبر الحدود مع الرجل العراقي وزوجته إنهم تعرضوا للهجوم من قبل ثلاثة أشخاص، أحدهم كان يحمل زجاجة مكسورة.

وأضاف مؤكدا على رفضه الكشف عن اسمه، ومتحدثا من خلال مترجم من المنظمة غير الحكومية "Grupa Granica" (مجموعة الحدود): "طلبنا منهم الماء لكن تهجموا علينا".

وتابع الرجل السوري: "لم نظن أنه هجوم على أساس عنصري، إنما أكثر بهدف السرقة ضربونا لكي يعثروا على المال". وسرق مبلغ 7500 دولار منهم الخميس، حسب قوله.

وقال حرس الحدود يوم أمس الجمعة، إن مواطنين عراقيين ومواطنا سوريا اعتقلوا.

وقالت ماريسيا زلونكيويتش من منظمة "Grupa Granica" إن الرجل العراقي "كان بين الوعي واللاوعي" عندما وجده المتطوعون، مشيرة إلى قلقها من أن يرسل المهاجرون عبر الحدود إلى بيلاروسيا.

ويحاول المهاجرون منذ شهور العبور من بيلاروسيا إلى بولندا لكن الأزمة بلغت مستوى جديد عندما قام المئات بمحاولة منسقة الأسبوع الجاري ليصدهم عناصر حرس الحدود البولنديون.

 

روسيا اليوم

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