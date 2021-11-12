الجمعة 12-11-2021
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الجمعة، 12-11-2021 03:12 م

ثلوج كثيفة بمنطقة حاج عمران العراقية

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الوكيل الاخباري- هبت عاصفة ثلجية على منطقة حاج عمران العراقية، التابعة لمحافظة أربيل، وتساقطت الثلوج  فيها حتى الآن إلى نحو 8 سنتيمترات.

وعلى الرغم من أن تساقط الثلوج هذا العام تأخر ثمانية أيام مقارنة مع العام الماضي، تتساقط الثلوج وسط منطقة حاج عمران وعلى الجبال الحدودية بكثافة، كما أن الطرق التجارية والحركة المرورية تجري بصعوبة.

وشهد قرية "شيورش" اي الوادي الأسود الواقعة على الحدود، أكبر معدل لتساقط الثلوج في المنطقة، بالقرب من بوابة حاج عمران.

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المصدر: اليوم السابع

 

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