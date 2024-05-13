ثمانية قتلى بإطلاق نار في المكسيك

الوكيل الإخباري- قُتل ثمانية أشخاص في إطلاق نار خلال نهاية الأسبوع في ولاية موريلوس المتاخمة لمكسيكو، وفقًا لما أعلنت السلطات المكسيكية، مساء أمس الأحد.

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وبحسب واشنطن بوست، قال مكتب المدعي العام في موريلوس إن أربعة أشخاص لقوا حتفهم في مكان الواقعة بينما توفي الأربعة الآخرون بعد نقلهم إلى المستشفى.

وتعد موريلوس وجهة شهيرة لقضاء العطل بالنسبة لسكان العاصمة مكسيكو، رغم أنها تقع على حدود ولاية غيريرو المضطربة، حيث تنشط العديد من عصابات المخدرات.

وأدت مواجهة مسلحة بين الشرطة وعناصر عصابات إلى مقتل تسعة أشخاص في كويرنافاكا في تشرين الثاني من العام الماضي، وقُتل نحو 450 ألف شخص في جميع أنحاء البلاد منذ عام 2006."



بترا



