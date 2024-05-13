الإثنين 13-05-2024
الوكيل الاخباري
 

فيديو- طائرة تهبط بلا عجلات على متنها 3 أشخاص في أستراليا

المعهد المروري ينظم محاضرات توعوية في لواء الكورة

مستعمرون يقتحمون "الأقصى"

البحث الجنائي يُلقي القبض على سارق مركبتين في الزرقاء

عودة الاعتراف الإماراتي بشهادات "الهيئة البحرية".. هل يعزز مخرجاتها؟

انخفاض أسعار الذهب في الاردن اليوم

الهند تبرم اتفاقا مع إيران لإدارة ميناء تشابهار

4 شهداء بينهم طفلة في قصف الاحتلال على جنوب رفح

روسيا: إسقاط 16 صاروخا و31 مسيرة أوكرانية

السير تكشف سبب الازدحام المروري في عبدون

الإثنين، 13-05-2024 08:26 ص

ثمانية قتلى بإطلاق نار في المكسيك

3ac0425f0da9dfeb111d78565311aef5


الوكيل الإخباري- قُتل ثمانية أشخاص في إطلاق نار خلال نهاية الأسبوع في ولاية موريلوس المتاخمة لمكسيكو، وفقًا لما أعلنت السلطات المكسيكية، مساء أمس الأحد.

اضافة اعلان

 

وبحسب واشنطن بوست، قال مكتب المدعي العام في موريلوس إن أربعة أشخاص لقوا حتفهم في مكان الواقعة بينما توفي الأربعة الآخرون بعد نقلهم إلى المستشفى.

 

وتعد موريلوس وجهة شهيرة لقضاء العطل بالنسبة لسكان العاصمة مكسيكو، رغم أنها تقع على حدود ولاية غيريرو المضطربة، حيث تنشط العديد من عصابات المخدرات.

 

وأدت مواجهة مسلحة بين الشرطة وعناصر عصابات إلى مقتل تسعة أشخاص في كويرنافاكا في تشرين الثاني من العام الماضي، وقُتل نحو 450 ألف شخص في جميع أنحاء البلاد منذ عام 2006."

بترا


 




 

 


 

إقرأ ايضا
6641a81642360431f2284ba8

فيديو- طائرة تهبط بلا عجلات على متنها 3 أشخاص في أستراليا

22

الهند تبرم اتفاقا مع إيران لإدارة ميناء تشابهار

مسيرات-أوكرانيا-أرشيف

روسيا: إسقاط 16 صاروخا و31 مسيرة أوكرانية

هه

قتلى و12 إصابة بإطلاق نار خلال حفل بولاية ألاباما الأمريكية

0

بوتين يعين خبيراً اقتصادياً وزيراً للدفاع في تعديل مفاجئ

main_image664105d42377c

أمير الكويت يصدر مرسومًا بتشكيل الحكومة الجديدة

أخبار متعلقة
WhatsApp Image 2024-05-05 at 10.57.48 AM

قتيلان في هجوم استهدف مرشحا للانتخابات في المكسيك

WhatsApp Image 2024-05-01 at 11.52.12 AM

فيديو- مصرع 19 شخصا جراء انهيار طريق سريع في الصين

زلزال-768x480-1

زلزال بقوة 5.1 درجات يضرب جنوب المكسيك

خاص

روسيا .. مقتل شرطيين بهجوم مسلح على نقطة أمنية

000_33EU6EF

مقتل شخص بحادث إطلاق نار غربي ألمانيا

66248c9a4c59b73a003ae722

اليابان: قتيل و7 مفقودين بتحطم مروحيتين عسكريتين