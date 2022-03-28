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الإثنين، 28-03-2022 10:26 ص

ثوب الكعبة يتزين استعدادًا لرمضان -صور وفيديو

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الوكيل الإخباري-نفذت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أمس، أعمال الصيانة الدورية لثوب الكعبة المشرفة استعدادًا لشهر رمضان المبارك.

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وأوضح مدير إدارة صيانة كسوة الكعبة المشرفة بالمسجد الحرام فهد بن حضيض الجابري، أن أعمال الصيانة تتضمن شد حزام الكعبة المشرفة ليحتفظ برونقه، إضافةً إلى تثبيت الأطراف .


وبين أنه وفقًا للخطة التشغيلية والفنية للإدارة يتم تفقد ثوب الكعبة المشرفة بشكل يومي وعمل صيانة دورية، من خلال فريق عمل سعودي مختص تصل خبرات بعضهم إلى (26) عامًا،


وأكد الجابري، أن الرئاسة تستخدم أحدث التقنيات وأفضل المواد بالمواصفات العالمية في تنفيذ أعمال صيانة كسوة الكعبة المشرفة، نظرًا لما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- من عناية واهتمام بالمسجد الحرام والمسجد النبوي وقاصديهما عامة وبالكعبة المشرفة خاصة .

 


 


 



 

وكان قد تداول رواد التواصل الاجتماعي على تويتر ، فيديو لصيانة ثوب الكعبة العام الماضي .

 

 

وكالة الأنباء السعودية

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