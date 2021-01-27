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بعد سقوط مئات الضحايا قبل 10 سنوات..

ثوران جديد لبركان في إندونيسيا

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الوكيل الاخباري - استيقظ بركان جبل ميرابي، الواقع في جزيرة جاوة الإندونيسية، اليوم الأربعاء، من سباته مجددا، وبعث نحو محيطه بسيول من الحمم وسحابة من الغازات الحارقة.

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وأكد رئيس المركز الإندونيسي لعلوم البراكين وتخفيف المخاطر الجيولوجية في مدينة يوغياكارتا، هانك حميدة، أن ما حصل اليوم يعد أكبر تدفق للحمم منذ رفع السلطات في نوفمبر الماضي مستوى الخطر في جبل ميرابي، الذي يعد أنشط بركان في البلاد.


وبادرت السلطات في نوفمبر إلى إجلاء نحو ألفي شخص من محيط البركان، لكن معظمهم قد عادوا إلى ديارهم حتى الآن، ولم يتم إجراء أي عمليات إجلاء جديدة في ظل الثوران الجديد.


وأبقت السلطات مستوى الخطر في البركان عند ثاني أرفع درجة، وأصدرت توجيهات إلى المواطنين بالابتعاد لما لا يقل عن خمسة كيلومترات عن فوهة البركان.


وأودى آخر ثوران كبير لبركان جبل ميرابي عام 2010 بأرواح 347 شخصا.

 

 

 

 

المصدر : روسيا اليوم



 




 

 


 

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