جامعة الدول العربية تؤبن الشيخ خليفة بن زايد

الوكيل الاخباري - أشاد سفير الأردن في مصر ومندوب المملكة لدى جامعة الدول العربية أمجد العضايلة بدور الشيخ خليفة بن زايد في دعم القضايا العربية، معربا عن مشاركة الأردن للإماراتيين في حزنهم على الشيخ خليفة.



جاء ذلك خلال اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين الذي عقد اليوم لتأبين رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الراحل الشيخ خليفة بن زايد، وذلك برئاسة السفير علي الحلبي مندوب لبنان الدائم لدى جامعة الدول العربية وسفيرها لدى مصر باعتبار لبنان الرئيس الحالي لمجلس الجامعة العربية.

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