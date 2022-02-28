جامعة الدول العربية تصدر بيانا بشأن الأوضاع في أوكرانيا وتوجه توصية للأعضاء

الوكيل الإخباري-أعربت جامعة الدول العربية، اليوم الاثنين، عن قلقها إزاء تطورات الأوضاع في أوكرانيا و"تدهور الأوضاع الإنسانية" بها، ووجهت توصية إلى الدول الأعضاء من أجل حل الأزمة وضمان سلامة الرعايا العرب في المنطقة.

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جاء ذلك خلال اجتماع طارئ لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين بطلب من مصر وبرئاسة الكويت، لبحث تطورات الأزمة الأوكرانية، حسبما ذكر بيان للأمانة العامة للجامعة حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه.



وأبدت الجامعة تأييدها لجميع الجهود الرامية إلى حل الأزمة عبر الحوار والدبلوماسية، وضمان حفظ أمن وسلامة شعوب المنطقة "المهمة من العالم"، على حد وصف البيان.



وأكد البيان الختامي للاجتماع أهمية "احترام مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة"، مبديا دعم الجامعة للمساعي الهادفة إلى تخفيف حدة التوتر.

كما دعت الجامعة إلى بدء إجراءات التهدئة و"ضبط النفس"، بما يكفل عودة الاستقرار والسماح بعودة الحياة إلى مجراها الطبيعي، معربة عن قلقها إزاء "تدهور الأوضاع الإنسانية".



وشددت على ضرورة استمرار التعاون والتنسيق بين الدول العربية للحفاظ على أمن وسلامة الجاليات العربية الموجودة في المنطقة، وتسهيل عبور الراغبين منهم إلى الدول المجاورة، مع الحفاظ على أمن وسلامة أعضاء البعثات الدبلوماسية العربية.



وختاما، أوصى الحضور بتشكيل مجموعة اتصال عربية على المستوى الوزاري لمتابعة وإجراء المشاورات والاتصالات اللازمة مع الأطراف المعنية، وذلك بهدف المساعدة في التوصل لحل دبلوماسي للأزمة.



سبوتنيك

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