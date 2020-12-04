الجمعة 04-12-2020
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الجمعة، 04-12-2020 05:07 ص

جبهة مصرية يونانية وقبرصية لحماية أمن «المتوسط

القمة-الثلاثية-بين-مصر-وقبرص-واليونان


الوكيل الاخباري - شهدت مصر ميلاد جبهة ثلاثية لمواجهة خطر تركيا في شرق المتوسط، حيث أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن التعاون الثلاثي بين مصر واليونان وقبرص، يأتي من منطلق التعاون المثمر، من أجل أمن واستقرار منطقة شرق المتوسط، وبعيداً عن نهج التوترات والمشاكل.

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واستقبل الرئيس المصري، وزير الدفاع اليوناني، نيكولاوس باناجيوتوبولوس، بحضور الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع المصري، وكذلك سفير اليونان بالقاهرة.


وقال الناطق باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي، إن الرئيس أعرب عن التطلع لتطوير التعاون العسكري والتدريبات المشتركة بين البلدين.

 

المصدر - روسيا اليوم 


 




 

 


 

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