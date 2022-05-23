جدري القرود يصل إلى الدنمارك واسكتلندا

الوكيل الاخباري- أعلنت الدنمارك واسكتلندا، اليوم الاثنين، تسجيل أول إصابتين بمرض جدري القرود.

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وقال معهد Danish Serum، إنه تم الإبلاغ عن حالة من جدري القرود لرجل عاد من رحلة إلى غران كناريا التابعة لإسبانيا، ويعاني من أعراض خفيفة وهو في عزلة بالمنزل.



وأوضح أنه يتم حاليا تتبع المخالطين، قائلا: "لا يمكننا التنبؤ مسبقا بعدد الأشخاص الذين سيصابون بهذا المرض".



أما في اسكتلندا، فقد أعلنت هيئة الصحة العامة، تسجيل أول حالة إصابة بفيروس جدري القردة، مؤكدة أن الشخص كان يتلقى العلاج بينما يتم تتبع المخالطين.



وقال نيك فين، مدير الصحة العامة في اسكتلندا، إنه يتم العمل على تحديد المخالطين عن قرب للحالة وتزويدهم بالمعلومات اللازمة.

روسيا اليوم