جدري القرود .. 21 إصابة بأميركا وأكثر من 700 في العالم

الوكيل الإخباري - ارتفع عدد الإصابات بفيروس جدري القرود في العالم إلى أكثر من 700 إصابة، من بينهم نحو 21 إصابة في الولايات المتحدة، وفقا لما ذكرته السلطات الصحية الأميركية.

اضافة اعلان



فقد أعلنت السلطات الصحية الأميركية، اليوم الجمعة، عن تسجيل 21 إصابة بجدري القرود في البلاد، فيما تخشى السلطات الصحية من أن يتفشى المرض محليا، بحسب ما ذكرت فرانس برس.



ووفقا للوكالة الفرنسية، فإنه من بين الحالات التي سجّلت في الولايات المتحدة، تم رصد 20 إصابة في 11 ولاية، أما الإصابة الحادية والعشرون فقد رصدت وحصلت في الخارج.



ووفق مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها، فإن غالبية الإصابات بجدري القرود لدى الأميركيين على صلة بسفرات إلى الخارج، لكن بعضا منها على صلة بحالات أخرى معروفة في الولايات المتحدة.



وبالنسبة لأحد المصابين لم يتم تحديد مصدر العدوى حتى الآن.



