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الأربعاء، 09-06-2021 12:46 م

العملية استمرت 3 سنوات، واعتراض أكثر من 20 مليون رسالة بـ 45 لغة، واعتقال ما لا يقل عن 800 شخص

جديد العصابات المنظمة في 18 دولة .. غلطة زعيم أنقذت 10 من القتل! - فيديو وصور

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الوكيل الاخباري - "أدت الهواتف المحمولة التي تم شراؤها من السوق السوداء، وظيفة واحدة مخفية خلف تطبيق الآلة الحاسبة: إرسال رسائل وصور مشفرة".

هكذا عرف مسؤولو إنفاذ القانون الهواتف المشفرة لعصابات الجريمة المنظمة في 18 دولة والتي تم اختراقها وفضحهم واحداً تلو الآخر.

وذكر المسؤولون بحسب صحيفة "نيويورك تايمز" أن شخصيات الجريمة المنظمة في جميع أنحاء العالم تعتمد لسنوات على هذه الأجهزة لتنظيم شحنات المخدرات الدولية، وتنسيق تهريب الأسلحة والمتفجرات، ومناقشة القتل بموجب عقود.

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ووثقت العصابات في أمان الأجهزة لدرجة أنهم غالبًا ما وضعوا خططهم ليس في رمز، ولكن بلغة واضحة، مع ذكر سفن تهريب محددة ونقاط إنزال.


لكن من دون علمهم، كانت الشبكة بأكملها في الواقع "مكيدة" متطورة يديرها مكتب التحقيقات الفيدرالي بالتنسيق مع الشرطة الأسترالية.

 

 


هكان أيك


يوم الثلاثاء، كشف مسؤولو إنفاذ القانون العالمي عن النطاق غير المسبوق للعملية التي استمرت ثلاث سنوات، قائلين إنهم اعترضوا أكثر من 20 مليون رسالة بـ 45 لغة، واعتقلوا ما لا يقل عن 800 شخص، معظمهم في اليومين الماضيين، في أكثر من عشرات البلدان.

 

وتقول أوراق المحكمة الأميركية إن السلطات فتحت "وابلًا" من التحقيقات الدولية في تهريب المخدرات وغسيل الأموال و"الفساد العام رفيع المستوى".

 


جانب من المداهمات

 


وصفت يوروبول، وكالة الشرطة الأوروبية، هذه الجهود بأنها "واحدة من أكبر عمليات إنفاذ القانون وأكثرها تطورًا حتى الآن في مكافحة الأنشطة الإجرامية المشفرة".


فأصداء الكشف عن هذه العصابات لا تزال مستمرة، وتبين أن زعيم إحدى هذه العصابات، ساعد بشكل غير مباشر المسؤولين في اختراق رسائل مشفرة على هواتف أقرانه من المجرمين.


توقيف متورطين في ملبورن

 


فقد ساعد رجل أسترالي من أصول تركية، مطلوبا لدى السلطات بتهمة تهريب الهيروين، دون علمه، مكتب التحقيقات الفيدرالي في اعتقال مئات المجرمين من خلال استخدام تطبيق مراسلة مشفر.


وتمكن عملاء سريين من قرصنة الهواتف المشفرة التي أوصى جوزيف هاكان أيك (42 عاما) والذي كان هاربا منذ عقد، شركاءه الإجراميين الآخرين بشرائها.

 


من المداهمات


وزعيم الجريمة، الذي ظل على قوائم المطلوبين في أستراليا منذ عام 2010، تمكن من توزيع هذه الشبكة المشفرة المتخصصة بنجاح على أقرانه، مما سمح لوكالات إنفاذ القانون بتوجيه ضربة قوية للجريمة المنظمة.

واشترت شبكات جريمة منظمة تطبيق (إيه.إن.أو.إم) الذي يفترض أنه تطبيق تراسل آمن ومشفر، لكن مسؤولون أميركيون شاركوا في تطويره.

 

واستخدم أفراد عصابات الجريمة المنظمة هذا التطبيق في إدارة الاتجار غير المشروع بالمخدرات وغسيل الأموال والجرائم الخطيرة والعنيفة الأخرى.


وفي أستراليا، تم اعتقال أكثر من 200 شخص، بحسب مسؤولين. وقالت السلطات السويدية في بيان، إن الشرطة اعتقلت 155 شخصا للاشتباه في ارتكابهم جرائم خطيرة وأنقذت 10 أشخاص من القتل.

 


واستهدفت العملية أيضًا الجريمة المنظمة الإيطالية والمنظمات الدولية لتهريب المخدرات، وتم اعتقال مئات الأشخاص الآخرين في أوروبا.

 

 

 

المصدر : العربية


 




 

 


 

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