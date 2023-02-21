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الثلاثاء، 21-02-2023 09:17 ص

جراحة قلب ناجحة لملك السويد

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الوكيل الإخباري - خضع ملك السويد كارل السادس عشر جوستاف (76 عاماً) لعملية جراحية ناجحة في القلب أمس الاثنين.

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وقالت العائلة المالكة السويدية، في بيان لها، إن العملية الجراحية سارت وفقاً للخطة، وإن الملك في حالة جيدة.


وقالت العائلة إن الملك تقدم بشكره للمشاعر الدافئة والدعم الذي تلقاه وللطاقم الطبي السويدي.


ولم يكشف البيان عن الغرض الدقيق من العملية، لكنه قال إن الأطباء استخدموا تقنية القسطرة للعمل حول قلبه.


ومن المقرر أن يحتفل كارل السادس عشر جوستاف بمرور 50 عاماً على اعتلائه العرش السويدي في أواخر الصيف المقبل.


وتم تأجيل الالتزامات المقبلة للملك قبل إجراء العملية وحتى ربيع هذا العام للسماح له بالراحة والتعافي.

 

البيان

 




 

 


 

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