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الإثنين، 22-02-2021 09:07 م

في محيط المنطقة الخضراء

جرحى إثر سقوط قذائف كاتيوشا في بغداد

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من المصدر


الوكيل الإخباري - أفادت مصادر عراقية بسقوط قذائف كاتيوشا في محيط المنطقة الخضراء الحكومية وسط بغداد، مما أدى إلى سقوط عدد من الجرحى.

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وأوضح أن 4 صواريخ سقطت على قصر "السجود" في المنطقة الخضراء الحكومية، والذي يضم مكاتب الأمن الوطني العراقي، كما أنه يبعد عشرات الأمتار عن السفارة الأمريكية.


فيما كشف مصدر أمني أن القصف استهدف السفارة الأمريكية في بغداد.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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