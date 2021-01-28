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الخميس، 28-01-2021 09:27 ص

التحقيق في الحادث

جرحى بانفجار ضخم في مصنع للبارود بإقليم بيرم الروسي

انفجار
جانب من الانفجار - من المصدر


الوكيل الإخباري - أصيب 3 أشخاص في إقليم بيرم الروسي جراء انفجار في معمل للبارود صباح اليوم الخميس، بحسب ما ذكرته السلطات الأمنية الروسية في الإقليم.

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وجاء في بيان نشر على الصفحة التابعة لوزارة الأمن الروسي في إقليم بيرم، " في الساعة 08.30 (06.30 بتوقيت موسكو)، تلقت الوحدات رسالة حول انطلاق وحدات الإطفاء والإنقاذ إلى شارع غالبيرينا في منطقة المصنع في الإقليم، حيث شارك العشرات من عناصر الإطفاء ورجال الطوارئ وتمكنوا من إخماد الحريق".


وتابع البيان، وجراء الحادث أصيب ثلاثة أشخاص وتم نقلهم إلى المستشفى، ويتم حاليا التحقيق في ظروف الحادث.

المصدر : روسيا اليوم 

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