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الثلاثاء، 20-07-2021 09:55 ص

جرحى بانفجار منزل في ولاية تكساس الأمريكية

اسعاف امريكا


الوكيل الإخباري - أصيب 6 أشخاص جراء انفجار منزل في بلانو بولاية تكساس الأمريكية، أدى إلى تدمير منزلين آخرين، وفق ما أفاد به فريق إطفاء بلانو.

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وأوضح فوج الإطفاء في "تويتر" أن "ستة أشخاص نقلوا إلى المستشفى، من بينهم شخص كان في المنزل الذي انفجر، في حين أن الخمسة الآخرين كانوا من سكان المنزل المجاور".


ولفت أحد ضباط الإطفاء إلى أن المنزل "تعرض لأضرار جسيمة"، فيما لم تتضح على الفور مدى خطورة الأضرار التي لحقت بالمنزلين الآخرين.


وأضاف فوج الإطفاء لمنطقة بلانو أن "سبب الانفجار لم يكن واضحا"، بينما كشفت تغريدة للفوج أن محققين من "Atmos Energy"، وهي شركة للغاز الطبيعي، وفوج إطفاء المنطقة كانوا في مكان الحادث".

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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