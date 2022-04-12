جرحى وقتلى بإطلاق نار في محطة لمترو الأنفاق بنيويورك

الوكيل الاخباري - أفادت وسائل إعلام بإطلاق نار على عدة أشخاص بمحطة لقطارات الأنفاق في نيويورك، وتوقف القطارات عن العمل.



وتحدثت صحيفة نيويورك تايمز عن إصابة عدة أشخاص في إطلاق نار داخل محطة بروكلين لقطارات الأنفاق في نيويورك.



وأشارت إلى أن الحديث يدور عن عدة إصابات نقل أصحابها إلى المستشفيات، لكن المعلومات شحيحة بشأن منفذ إطلاق النار.



من جهته أكد البيت الأبيض أنه تم إطلاع الرئيس جو بايدن على آخر التطورات المتعلقة بإطلاق النار في مترو أنفاق بروكلين بنيويورك، فيما قال وزير النقل الأميركي: نراقب عن كثب التطورات بعد الأخبار الصادمة القادمة من بروكلين.

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