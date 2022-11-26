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السبت، 26-11-2022 08:20 م

جزيرة إيطالية.. نحو 12 مفقودا جراء انهيار أرضي

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الوكيل الاخباري- فقد نحو 12 شخصا جراء انهيارات أرضية ناتجة عن أمطار غزيرة في ساعة مبكرة من صباح السبت بجزيرة إسكيا الواقعة جنوبي إيطاليا.

وكان انفصال رقعة الطين عن سفوح الجبال قويا ما أدى لانجراف السيارات والحافلات نحو البحر في ميناء كاساميتشولا الواقع على الطرف الشمالي من الجزيرة.

وكانت حركة السير في الشوارع صعبة، بينما حث رؤساء البلديات في الجزيرة السكان على البقاء في منازلهم وتم الإبلاغ عن 100 شخص كانوا عالقين.

وقال نائب رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو سالفيني في البداية إنه تأكد مقتل 8 أشخاص. وقال وزير الداخلية في وقت لاحق إنه لم يتم تأكيد أي حالة وفاة، بينما فقد ما بين 10 و12 شخصا.

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روسيا اليوم

 




 

 


 

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