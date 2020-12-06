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الأحد، 06-12-2020 02:22 م

رغم الظروف البنانية الصعبة

جعجع : سألجأ إلى الجنائية الدولية لكشف ملابسات انفجار بيروت

بيروت
جانب من انفجار بيروت


الوكيل الإخباري - أكد رئيس حزب "القوات اللبنانية"، سمير جعجع، أنه "إذا لم يؤد التحقيق المحلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت إلى نتائج واضحة حقيقية مقنعة" فإنه سيلجأ إلى المحكمة الجنائية الدولية.

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وشدد على أنه "إذا لم يؤد التحقيق المحلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت إلى نتائج واضحة حقيقية مقنعة فإننا حكما سنحاول بكل ما أتينا من قوة الذهاب إلى المحكمة الجنائية الدولية من أجل كشف الحقيقة وملابسات هذه الجريمة".


وقال جعجع خلال لقائه مع أهالي من بلدة نيحا اللبنانية: "التدقيق الجنائي سلك أخيرا طريقه الصحيح وسنتابعه خطوة بخطوة حتى النهاية".

 

وأضاف: "كما كان أهالي نيحا مقاومين أبطالا في زمن الحرب، هكذا هم اليوم، مقاومون أبطال في أيام السلم، متشبثون بأرضهم ووطنهم".


وأردف قائلا: "رغم الأوضاع الصعبة، والصعبة جدا التي نعيشها اليوم، الأوضاع المرة والقاسية، لن نوفر أي جهد، وسنستمر في نضالنا حتى النهاية، لإخراج البلاد والعباد من الحالة التي هم فيها الآن، إلى رحاب العيش الحر الكريم وسيادة الدولة".

واختتم جعجع حديثه بالقول: "سنبقى إلى جانبكم، كما إلى جانب جميع أهلنا في مختلف المناطق اللبنانية، بقدر ما أعطانا الله إمكانات، وقدرات لاجتياز هذه المرحلة الصعبة".
وهز انفجار عنيف العاصمة اللبنانية بيروت في 4 أغسطس، وتبين أن مصدره هو العنبر 12 بمرفأ بيروت، الذي كان يحتوي على كميات ضخمة من مادة نترات الأمونيوم.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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