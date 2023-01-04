جلسة لمجلس الأمن الدولي تناقش انتهاك إسرائيل للوضع الراهن بالقدس

الوكيل الاخباري - طلبت الإمارات العربية المتحدة، العضو العربي في مجلس الأمن الدولي، عقد اجتماع طارئ للمجلس من أجل مناقشة انتهاك الوضع الراهن في المسجد الأقصى في أعقاب اقتحام وزير إسرائيلي لباحات المسجد الأقصى أمس الثلاثاء.

اضافة اعلان



وأعلنت الرئاسة اليابانية برسالة إلكترونية أنه "لا توجد جلسات لمجلس الأمن مقررة الأربعاء"، لكن الأنباء قالت أن الصين والإمارات طلبتا عقد الجلسة الطارئة يوم غد الخميس لمناقشة الاقتحام الذي دانته الأسرة الدولية وانتقدته الأمم المتحدة.



إلى ذلك، يعقد المجلس جلسته الشهرية حول فلسطين في الثامن عشر من الشهر الحالي، و ستكون جلسة عامة يتم فيها مناقشة الاستيطان والاحتلال وعنف المستوطنين إضافة إلى القدس الشريف.

بترا