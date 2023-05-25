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الخميس، 25-05-2023 10:18 م

جلسة لمجلس الأمن بشأن القارة الأفريقية

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الوكيل الاخباري - عقد مجلس الأمن الدولي اليوم جلسة ناقش خلالها تقرير الأمين العام بشأن أفريقيا والذي أحاطت الأعضاء بشأنه رئيسة الشؤون السياسية وبناء السلام بالأمم المتحدة، روزماري ديكارلو.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة في التقرير، إن توفير تمويل مستدام ومرن لعمليات الاتحاد الأفريقي المعنية بدعم السلام سيعالج ثغرة خطيرة في هيكل السلم والأمن الدوليين وسيعزز جهود الاتحاد الأفريقي للتصدي لتحديات السلام والأمن في القارة.

ويشمل التقرير توصيات بشأن تأمين مثل هذا الدعم للعمليات التي يقودها الاتحاد الأفريقي وتحديثا بشأن التقدم المحرز منذ عام 2017.

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