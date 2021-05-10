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الإثنين، 10-05-2021 02:10 م

جمعية فلكية سعودية تكشف توقعاتها عن موعد أول أيام عيد الفطر

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الوكيل الإخباري- كشفت جمعية "آفاق" لعلوم الفلك بالطائف في السعودية، عن الحسابات الفلكية حول موعد الاقتران المركزي بين الشمس والقمر والأرض.

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وأشارت الجمعية في بيان لها إلى أن الحسابات الفلكية، تشير إلى أن الاقتران المركزي بين الشمس والقمر والأرض سيحدث مساء غد الثلاثاء (29 رمضان 1442 هجري في السعودية)، حسب تقويم "أم القرى" الموافق 11 مايو 2021، عند الساعة 10:00 مساء بتوقيت السعودية.

وأكدت "آفاق" أنه "في يوم غد الثلاثاء، يوم التحري، لن يكون هناك هلال فوق الأفق بعد غروب الشمس، نظرا لغروب القمر قبل غروب الشمس بنحو 12 دقيقة، حسب أفق مكة المكرمة".

في حين أن هذه الجمعية أوضحت أنه "في يوم الأربعاء المقبل ( 30 رمضان 1442 هجري في السعودية)، فإن فترة مكث الهلال بعد غروب الشمس نحو 39 دقيقة، وعمره يقدر حينها بنحو 21 ساعة، وارتفاعه عن الأفق 7.33 درجة، وإضاءة سطحه 0.6% من إضاءة القمر البدر"، لافتة إلى أنها "فترة كافية لمشاهدته بالعين المجردة في حال كانت الأجواء صافية، والأفق الغربي خاليا من السواتر".

 

من جانبها، تتوقع "آفاق" أن "تكمل عدة شهر رمضان ثلاثين يوما، وأن الخميس 13 مايو 2021 هو غرة شهر شوال لهذا العام (1442 هجري)، في معظم الدول الإسلامية، إن لم يكن كلها"، حيث أن الجمعية تقوم بتحري الهلال وبتغطية كاملة لمستجدات إعلان دخول عيد الفطر المبارك من يوم غد الثلاثاء على صفحتها الرسمية في "تويتر"، كما جرت العادة السنوية.

 

المصدر: روسيااليوم

 




 

 


 

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