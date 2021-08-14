السبت 14-08-2021
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السبت، 14-08-2021 06:35 م

جمهورية التشيك تخلي سفارتها في كابل

تشيك


الوكيل الإخباري - أعلن وزير الخارجية التشيكي ياكوب كولهانيك أن بلاده قررت إجلاء دبلوماسييها عن مقر سفارتها في كابل مع تدهور الوضع الأمني في أفغانستان.
وأضاف: "قررنا نقل دبلوماسيينا فورا إلى المطار الدولي في كابل".

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وأجرى الرئيس الأفغاني أشرف غني اليوم اتصالات عاجلة مع زعماء محليين وشركاء دوليين مع اقتراب مقاتلي حركة "طالبان" من كابل واستيلائهم على بلدة جنوبي العاصمة تعد واحدة من بوابات المدينة.


وبدأت الولايات المتحدة إرسال قوات إضافية جوا لتأمين إجلاء الأمريكيين، كما بدأت دول أخرى في نقل دبلوماسييها من أفغانستان.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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