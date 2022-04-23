السبت 23-04-2022
الوكيل الاخباري

تفاصيل الامتحانات العملية والنظرية لامتحان الشامل

الوطني لإدارة الأزمات يحذر من الحالة الجوية السائدة

جنبلاط: لا كهرباء من الأردن ولا تمويل من البنك الدولي

حجوزات فنادق البحر الميت والعقبة في العيد تصل إلى 96%

20 ألف أردني يتنافسون على 3662 مقعداً للحج

علان: إقبال كبير على أسواق الألبسة

هل يجوز نقل زكاة الفطر من بلد إلى بلد آخر؟ .. الافتاء توضح

تنظيم قطاع الطاقة : أكثر من مليون عائلة استفادت من دعم الكهرباء

بلاغ حكومي مرتقب حول عطلة عيد الفطر السعيد

الغذاء والدواء تحذّر عند شراء القطايف

السبت، 23-04-2022 03:05 م

جنبلاط: لا كهرباء من الأردن ولا تمويل من البنك الدولي

618967334c59b749f758b4be


الوكيل الإخباري - دعا السياسي اللبناني ورئيس “الحزب التقدمي الاشتراكي” وليد جنبلاط ، لاقالة وزير الطاقة اللبناني ، بسبب التعثرات في ملف استيراد الطاقة من الاردن.

وقال جنبلاط في تغريدة عبر تويتر : “أليس الوقت المناسب لإقالة وزير الطّاقة المتجوّل بين عاصمة و عاصمة و ملهى ومطعم، والحُكم في وزارته بيد فريق تابع لصهر هذا العهد المدمّر؟.

وأضاف : وأليس الوقت أن يكشف رئيس الوزراء بأنّ لا كهرباء أردنيّة ولا تمويل من البنك الدولي.

اضافة اعلان


ودعا جنبلاط الى إصلاح جذري في وزارة الطاقة.




 




 

 


 

إقرأ ايضا
661

تركيا تعلن تحييد 50 إرهابيا في شمال سوريا

2018_12_17_18_4_52_760

مقتل شرطيين وإصابة مثلهما في تفجير شمال العراق

192854Image1

روسيا تعلن تدمير 66 هدفا عسكريا اوكرانياً الليلة الماضية

imgid551544

الكاظمي يتوعد تنظيم داعش بسحقه والقضاء عليه

88514

السعودية.. أكثر من 14 مليون مصل بالمسجد النبوي منذ بداية رمضان

image (1)

فرار جماعي من سجن للشرطة العسكرية في لبنان

أخبار متعلقة
image

البنك الدولي: 60 مليار دولار حجم الأضرار في أوكرانيا

reuters_com_2021_newsml_RC26VL9X103L

غوتيريش يدعو لدعم حقوق المصابين بالتوحد

408296-643173888

روسيا تطرد 45 دبلوماسيا بولنديا

0

قطر: انطلاق فعاليات معرض رمضان للكتاب بمشاركة الأردن

ثثثث

الفلك الدولي ينشر أول صورة لهلال رمضان

ILwEE

عدد ساعات الصيام الأقصر والأطول في رمضان عالميا