جنبلاط: لا كهرباء من الأردن ولا تمويل من البنك الدولي

الوكيل الإخباري - دعا السياسي اللبناني ورئيس “الحزب التقدمي الاشتراكي” وليد جنبلاط ، لاقالة وزير الطاقة اللبناني ، بسبب التعثرات في ملف استيراد الطاقة من الاردن.



وقال جنبلاط في تغريدة عبر تويتر : “أليس الوقت المناسب لإقالة وزير الطّاقة المتجوّل بين عاصمة و عاصمة و ملهى ومطعم، والحُكم في وزارته بيد فريق تابع لصهر هذا العهد المدمّر؟.



وأضاف : وأليس الوقت أن يكشف رئيس الوزراء بأنّ لا كهرباء أردنيّة ولا تمويل من البنك الدولي.

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ودعا جنبلاط الى إصلاح جذري في وزارة الطاقة.



