الوكيل الاخباري- قال الجنرال الألماني المتقاعد هارالد كوجات في مقابلة مع RBB Inforadio، إن القوات المسلحة الأوكرانية لا تملك الإمكانات العسكرية اللازمة لتحقيق الأهداف في ساحة المعركة.



وأضاف كوجات، الذي خدم سابقا في سلاح الجو الألماني: "يقومون في ألمانيا، بإضفاء طابع رومانسي على الحرب. ويعتقدون أنه يمكن الفوز بها بالحجج الأخلاقية. لكن تحقيق الانتصار يتطلب قدرات عسكرية وقوة نارية. وفي هذا الصدد، في الواقع، كل شيء يتطور ببطء ولكن بثبات لصالح روسيا".

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ولفت الجنرال السابق الانتباه إلى أن روسيا لا تواجه أي مشاكل كبيرة في تجنيد المتطوعين في قواتها المسلحة، بينما في أوكرانيا تعتبر قضية العناصر حادة حاليا.



ووفقا له، الزعم بأن نظام كييف سيتمكن من تحقيق أهدافه العسكرية في حال حصل على إمدادات كافية من الأسلحة، ليس إلا "محض هراء".



روسيا اليوم