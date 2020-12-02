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الأربعاء، 02-12-2020 08:02 ص

تحركات عسكرية في إطار القانون الدولي

جنرال أمريكي: نتوقع زيادة نشاط روسيا على حدود اليابان

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الجنرال كيفين شنايدر، قائد القوات الأمريكية في اليابان


الوكيل الإخباري - صرح الجنرال كيفين شنايدر، قائد القوات الأمريكية في اليابان، بأن روسيا قد تكثف نشاطها العسكري على الحدود مع اليابان خلال فترة رئيس الوزراء يوشيهيدي سوغا في الحكم.

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وأكدت وزارة الدفاع الروسية أن جميع التحركات للطائرات أو السفن الروسية تنفذ في إطار القانون الدولي.


وقال الجنرال: "أعتقد أن حكومة سوغا ستتخذ موقفا مغايرا تجاه روسيا مقارنة بما كان في عهد حكومة شينزو آبي. وأعتقد أننا قد نرى خلال فترة حكومة سوغا في الحكم زيادة أو تكثيفا لنشاط روسيا، وخاصة في الأجواء".


يذكر أن الدول الغربية كانت قد اتهمت روسيا أكثر من مرة بأنشطة عسكرية "غير آمنة"، لكن موسكو رفضت الاتهامات من هذا القبيل.

 

تجدر الإشارة إلى أن شينزو آبي استقال من رئاسة الحكومة اليابانية في سبتمبر الماضي. وتولى يوشيهيدي سوغا قيادة الحزب الحاكم والحكومة خلفا له.
ومن المتوقع أن يبقى سوغا رئيسا للوزراء حتى سبتمبر 2021 على الأقل، أي موعد انتهاء ولاية آبي.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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