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الأحد، 29-05-2022 10:48 ص

جنرال صيني سابق يحذر من صراع عسكري باستخدام أسلحة نووية

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الوكيل الاخباري- حذر الكولونيل الصيني المتقاعد، تشو بو، في مقال بصحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" من أن المزيد من تصعيد التوتر الدولي الراهن يمكن أن يؤدي إلى صراع عسكري باستخدام أسلحة نووية.

وكتب بو بصحيفة ساوث تشاينا مورنينغ بوست: "اندلع الصراع في أوكرانيا لأن الناتو تجاهل تحذيرات روسيا واستمر في التوسع".

وأشار الضابط الصيني الكبير إلى أن المزيد من تصعيد التوتر الدولي الراهن يمكن أن يؤدي إلى صراع عسكري مع استخدام الأسلحة النووية.

ويعتقد بو أن "الناتو يجب أن يتعهد بالامتناع عن توجيه ضربة نووية أولى لروسيا، تحت أي ظرف من الظروف، وبوقف المزيد من التوسع نحو الشرق، بشرط أن تتنازل موسكو أيضا عن حقها في توجيه ضربة نووية استباقية، وبدء مفاوضات بشأن آليات الأمن في أوروبا، بما في ذلك إبرام اتفاقية تحد من استخدام الأسلحة التقليدية والنووية في المنطقة".

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روسيا اليوم

 




 

 


 

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