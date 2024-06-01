جنرال صيني يكشف أهداف استراتيجية واشنطن في المحيطين الهندي والهادئ

الوكيل الاخباري- قال الفريق جينغ جيان فنغ نائب رئيس هيئة الأركان المشتركة للجنة العسكرية للصين إن استراتيجية واشنطن في المحيطين الهندي والهادئ تخدم المصالح الجيوسياسية الأمريكية الأنانية.

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وشدد الجنرال الصيني على أنه لا يوجد أي مستقبل لهذه الاستراتيجية الأمريكية.

وفي حديثه على هامش منتدى شانغريلا الأمني في سنغافورة، أشار جينغ جيان فنغ إلى أن استراتيجية الولايات المتحدة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ مليئة بالخطابات والشعارات الرنانة المزينة حول تعزيز التعاون الإقليمي، ولكنها في الواقع تتبع عقلية الحرب الباردة و" لعبة المجموع الصفري".



وأضاف الجنرال: "الهدف الحقيقي (لهذه الاستراتيجية)، يكمن في دمج المجموعات الصغيرة واحدة تلو الأخرى في الدائرة الأكبر لنسخة آسيا والمحيط الهادئ من حلف الناتو للحفاظ على الهيمنة التي تقودها الولايات المتحدة".