جنوب أفريقيا: متحور كورونا الجديد ربما يكون أكثر عدوى

الوكيل الاخباري - قال وزير الصحة في جنوب أفريقيا، جو باهلا، اليوم الجمعة، إن قرار بريطانيا ودول أخرى بفرض قيود على السفر من بلاده "غير مبرر"، رغم اعترافه بأن متحور كورونا الجديد قد يكون "أكثر عدوى".

اضافة اعلان



حظرت بريطانيا، في وقت سابق من اليوم، الرحلات الجوية من جنوب أفريقيا وبوتسوانا وليسوتو وإيسواتيني وزيمبابوي وناميبيا بعد اكتشاف متحور جديد لفيروس كورونا في جنوب أفريقيا.

وفي مؤتمر صحفي، قال وزير الصحة في جنوب أفريقيا، إن الدراسات الأولية تشير إلى أن المتغير الجديد ربما يكون أكثر عدوى، لكن قرارات دول أخرى بفرض قيود على السفر إلى بلاده "غير مبررة".

وأضاف الوزير أن جنوب أفريقيا تتصرف بشفافية، في حين أن قرارات منع السفر تناقض أعراف ومعايير منظمة الصحة العالمية.

سبوتنيك