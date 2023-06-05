جنوب إفريقيا تدرس كل الخيارات في العلاقة مع المحكمة الجنائية الدولية

الوكيل الإخباري- قال نائب وزير المشاريع الحكومية بجنوب إفريقيا أوبيد بابيلا، إن بلاده تدرس موضوع قمة "بريكس" المقبلة في جوهانسبرغ بما في ذلك مذكرة محكمة جنايات الدولية المتعلقة بالرئيس الروسي.



وأضاف بابيلا، الذي يشغل كذلك منصب نائب رئيس اللجنة الفرعية للعلاقات الخارجية بحزب المؤتمر الوطني الإفريقي: "تواصل سلطاتنا دراسة الوضع الحالي فيما يتعلق بقمة بريكس ومذكرة توقيف رئيس روسيا فلاديمير بوتين، فالأمر ليس بالسهل بتاتا. إن اعتقال الزعيم الروسي من قبل سلطات جنوب إفريقيا سيكون استفزازا ضد الشعب الذي انتخبه. المحكمة الجنائية الدولية لا تملك قوة شرطة خاصة بها".

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وأشار نائب الوزير إلى أن حكومة بلاده تنظر في مختلف الخيارات بما في ذلك سحب الدعوة.



في وقت لاحق من اليوم الاثنين، من المتوقع أن يجتمع نائب رئيس جنوب إفريقيا بول ماتشاتيل مع لجنة وزارية لبحث العلاقات والتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية. وبعد اللقاء سيتم تقديم توصيات إلى مجلس وزراء جنوب إفريقيا والذي سيتخذ القرار النهائي بشأن كيفية التعامل مع مذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية في جنوب إفريقيا.

روسيا اليوم